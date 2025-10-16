Kerns OW will Mehrzweckhalle sanieren und erweitern

Keystone-SDA

Der Gemeinderat Kerns OW will die kommunale Mehrzweckhalle, die Dossenhalle, sanieren und erweitern. Die Stimmberechtigten werden am 8. März 2026 über einen Planungskredit von 940'000 Franken befinden können.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Dossenhalle ist und 40 Jahre alt. Die meisten Bauteile hätten das Ende der Nutzungsdauer erreicht, teilte der Gemeinderat am Donnerstag mit.

Die Mehrzweckhalle soll weiterhin vor allem den Schulen und den lokalen Vereinen dienen. Sie solle keine Event-Halle werden, erklärte der Gemeinderat. Für die Durchführung von grösseren Veranstaltung lokaler Vereine seien jedoch Verbesserungen vorgesehen.

Die reinen Sanierungskosten werden in der Mitteilung auf über elf Millionen Franken geschätzt. Geprüft werden sollen zwei Varianten zur Erweiterung der Dossenhalle. Die Kosten dürften dann auf rund 16 respektive 19 Millionen Franken steigen.

Der Gemeinderat rechnet damit, die Abstimmung über den Baukredit im Frühling 2027 durchführen zu können. Eröffnet werden könnte die neue Halle Ende 2029.