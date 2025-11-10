Kind bei Brand im bernischen Oberbipp verstorben

Keystone-SDA

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus im bernischen Oberbipp ist in der Nacht auf Montag ein Kind ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt ins Spital gebracht. Der Brand konnte nach mehreren Stunden vollständig gelöscht werden.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr wurde gegen 02.20 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstock in Vollbrand, wie die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau mitteilte.

17 Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude befanden, mussten evakuiert werden. Aus Sicherheitsgründen wurden auch drei weitere Häuser in der Nähe evakuiert.

Beim Brand verstarb ein Kind. Nach Angaben der Behörden bestehen konkrete Hinweise auf dessen Identität, formell identifiziert ist es aber noch nicht.