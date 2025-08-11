The Swiss voice in the world since 1935
Kind bei Unfall in St. Gallen tödlich verletzt

Keystone-SDA

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in St. Gallen tödlich verletzt worden. Ein Personenwagen kollidierte mit dem vierjährigen Knaben, wie die Polizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen sei ein 44-jähriger Deutscher mit seinem Auto auf der Stahlstrasse Richtung Zürcher Strasse unterwegs gewesen. Zur Kollision mit dem Knaben sei es im Bereich der Feldbachstrasse gekommen, hiess es in einer Mitteilung der Stadtpolizei St. Gallen. Der Knabe sei verletzt am Boden liegen geblieben.

Die ausgerückte Polizei habe sofort mit der Reanimation des Kindes österreichischer Staatsangehörigkeit begonnen. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte sei das Kind bei andauernder Reanimation in ein Kinderspital gebracht worden. Rund zwei Stunden nach dem Unfall sei der Knabe seinen Verletzungen erlegen.

