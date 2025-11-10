Kind kommt bei Brand in Mehrfamilienhaus in Oberbipp ums Leben

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist in der Nacht auf Montag in Oberbipp ein Kind ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr wurde kurz nach 02:20 Uhr zum Mehrfamilienhaus am Rössliweg gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstock im Vollbrand, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten.

17 Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude befanden, mussten evakuiert werden. Aus Sicherheitsgründen wurden auch drei weitere Häuser in der Nähe evakuiert.

Beim Brand verstarb ein Kind. Nach Angaben der Behörden bestehen konkrete Hinweise auf dessen Identität, formell identifiziert ist es aber noch nicht. Zwei weitere verletzte Personen wurden per Ambulanz ins Spital gebracht. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung medizinisch kontrolliert.

Das Mehrfamilienhaus wurde durch das Feuer stark beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar. Für die Betroffenen konnten mit Unterstützung der Gemeinde alternative Unterkünfte organisiert werden, wie die Behörden weiter mitteilten.

Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Es gelang ihnen, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schliesslich nach mehreren Stunden vollständig zu löschen. Im Anschluss wurde eine Brandwache organisiert. Der Rössliweg und umliegende Strassen mussten für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung der Umstände und der Brandursache aufgenommen, wie sie in ihrer Mitteilung weiter schreibt.