The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kinderkrankheiten, Zusatzkredite und Rüffel

Die digitale Polizei- und Justizplattform Nevo/Rialto hat eine schwierige Geschichte: 2017 als gemeinsames Projekt von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft lanciert, kämpfte die Software mit schwerwiegenden Kinderkrankheiten und konnte nur mit mehreren Zusatzkrediten praxistauglich gemacht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Von einem schweizweit einzigartigen Pionierprojekt, das auch andere Polizeien und Staatsanwaltschaften interessieren sollte, blieb am Ende vor allem eines: Ernüchterung.

Die Informatiklösung sei wenig zuverlässig, viel zu langsam und fehleranfällig hiess es schon kurz nach der Einführung bei der Polizei. So könne man nicht arbeiten, so die Kritik.

Der Kanton musste nachbessern, der Grosse Rat sprach zähneknirschend Nachkredite. Statt rund 13 Millionen Franken kostete das System bis heute über 23 Millionen. Bei der Polizei laufe die Plattform unterdessen seit drei Jahren «zufriedenstellend», hiess es am Donnerstag in einer Mitteilung des Kantons. Begeisterung klingt anders.

Die Brücke zur Staatsanwaltschaft ist bisher nur zu kleine Teilen umgesetzt.

Die bernische Finanzkontrolle wies auf verschiedene Risiken hin, etwa dass der Kanton Bern mit dem System Neuland betrete. Für ihn als bis dato einzigen Nutzer könnte der Betrieb teuer werden.

Auch die Geschäftsprüfungskommission des bernischen Grossen Rates beschäftigte sich mit dem Projekt. Der Kanton solle künftig auf Eigenentwicklungen im Informatikbereich verzichten, riet sie. Das Projekt sei massiv unterschätzt worden, so die Kommission 2023 in einem Bericht.

2024 doppelte die Kommission nach. Sie wollte den Regierungsrat nicht so einfach aus der Verantwortung entlassen, wie dieser gerne gehabt hätte. Er müsse verantwortlich zeichnen, bis der Datenaustausch zwischen Justiz und Polizei laufe, so die Kommission. Auch das Parlament, forderte mehr Verantwortung von der Regierung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Melanie Eichenberger

Wie feiern Sie den Schweizer Nationalfeiertag im Land, wo Sie aktuell leben?

Haben Sie eine bestimmte Tradition für den Geburtstag der Schweiz? Schreiben Sie uns, wo Sie leben und wie Sie den Nationalfeiertag zelebrieren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft