Klare Ablehnung für Klimafonds – sonst Mehrheiten für Initiativen

Keystone-SDA

Die Klimafondsinitiative hat keine Chance bei der Abstimmung am 8. März. Das zeigt eine Umfrage. Anders sieht es für die Individualbesteuerung, die Bargeldinitiative inklusive Gegenvorschlag und die Halbierungsinitiative aus.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Einführung der Individualbesteuerung wird mit 64 Prozent aktuell von einer deutlichen Mehrheit der Stimmberechtigten befürwortet, die Bargeldinitiative wird von 62 Prozent unterstützt und der direkte Gegenvorschlag dazu von 58 Prozent, wie die am Mittwoch veröffentlichte erste Welle der Abstimmungsumfrage von «20 Minuten» und Tamedia zeigt.

Die Halbierungsinitiative kommt auf 50 Prozent Ja-Stimmen bei 48 Prozent Nein. Mit 59 Prozent Nein deutlich abgelehnt wird dagegen die Klimafondsinitiative.

Die Umfrage wurde am 14. und 15. Januar vom Institut Leewas durchgeführt. Die Resultate basieren auf 16’198 nach demografischen, geografischen und politischen Variablen modellierten Antworten von Umfrageteilnehmenden (12’088 aus der Deutschschweiz, 3759 aus der Romandie, 351 aus dem Tessin).