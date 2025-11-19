The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Knabe wird in Rothenthurm SZ bei Schlittelunfall schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein achtjähriger Knabe ist am Dienstag in Rothenthurm SZ mit seinem Schlitten verunglückt und dabei erheblich verletzt worden. Der Achtjährige fuhr um 17:45 Uhr mit seinem Bob über eine Wiese und kollidierte bei einer Zufahrtsstrasse mit einem Anhänger eines Traktors.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Knabe erlitt schwere Beinverletzungen und wurde von einem Helikopter der Rega in ein ausserkantonales Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitteilte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang waren am Mittwoch noch nicht abgeschlossen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft