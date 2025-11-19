Knabe wird in Rothenthurm SZ bei Schlittelunfall schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein achtjähriger Knabe ist am Dienstag in Rothenthurm SZ mit seinem Schlitten verunglückt und dabei erheblich verletzt worden. Der Achtjährige fuhr um 17:45 Uhr mit seinem Bob über eine Wiese und kollidierte bei einer Zufahrtsstrasse mit einem Anhänger eines Traktors.

(Keystone-SDA) Der Knabe erlitt schwere Beinverletzungen und wurde von einem Helikopter der Rega in ein ausserkantonales Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitteilte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang waren am Mittwoch noch nicht abgeschlossen.