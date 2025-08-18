Knall erschüttert Berner Länggassquartier
Ein lauter Knall hat am Montag das Länggassquartier in Bern erschüttert. In naher Umgebung des Tierspitals stieg Rauch aus einem Gebäude auf.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
(Keystone-SDA) Der Knall ereignete sich kurz nach 11 Uhr, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Aus einem Gebäude stieg während etwa einer Viertelstunde starker, schwarzer Rauch auf.
Die Kantonspolizei Bern konnte zunächst keine Angaben zum Ereignis machen.