Knapp 7500 Blitze entladen sich über der Schweiz

Keystone-SDA

Knapp 7500 Blitze haben sich am Dienstag bis zum frühen Abend über der Schweiz entladen. Dazu fegten laut Meteoschweiz Sturmböen mit bis zu 114 Kilometern pro Stunde und viel Niederschlag über das Land.

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(Keystone-SDA) Mit Abstand am meisten Blitze gab es mit 1321 im Kanton Bern, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) bilanzierte. Es folgten die Kantone St. Gallen (699 Blitze) und Luzern (666 Blitze). Dem Ranking von Meteoschweiz zufolge verzeichnete der Kanton Schaffhausen (13 Blitze) die geringste Aktivität.

Im Tessin fielen grosse Regenmengen, mit einem Spitzenwert von 76,4 Millimetern in Stabio. Zudem wurden schwere Sturmböen gemessen. In Bad Ragaz SG erreichte der Wind eine Geschwindigkeit von 114 Kilometern pro Stunde.

Im Kanton Bern beeinträchtigte das heftige Gewitter den Bahnverkehr zwischen Bern und Thun. Ein umgestürzter Baum blockierte dort die Strecke, was zu Ausfällen und Verspätungen bei mehreren S-Bahn-Linien führte.