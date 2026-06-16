The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Kollision mit Auto verletzt Motorradfahrer in Beringen SH schwer

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision in Beringen SH hat sich ein Motorradfahrer am Dienstag schwere Verletzungen zugezogen. Der 64-Jährige wurde ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 14.00 Uhr auf der Schaffhauserstrasse, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte. Ein 56-jähriger Autofahrer war von der Enge herkommend in Richtung Beringen unterwegs. Als er nach links zu einer Tankstelle abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer.

Durch den frontalen Zusammenstoss erlitt der 64-jährige Töfffahrer schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung und transportierte den Mann ins Spital. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden: Am Motorrad entstand Totalschaden, das Auto wurde im Frontbereich demoliert.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft