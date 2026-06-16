Kollision mit Auto verletzt Motorradfahrer in Beringen SH schwer

Keystone-SDA

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Bei einer Frontalkollision in Beringen SH hat sich ein Motorradfahrer am Dienstag schwere Verletzungen zugezogen. Der 64-Jährige wurde ins Spital gebracht.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 14.00 Uhr auf der Schaffhauserstrasse, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte. Ein 56-jähriger Autofahrer war von der Enge herkommend in Richtung Beringen unterwegs. Als er nach links zu einer Tankstelle abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer.

Durch den frontalen Zusammenstoss erlitt der 64-jährige Töfffahrer schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung und transportierte den Mann ins Spital. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden: Am Motorrad entstand Totalschaden, das Auto wurde im Frontbereich demoliert.