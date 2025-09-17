The Swiss voice in the world since 1935
Kombucha-Brauerei gewinnt Zentralschweizer Neuunternehmerpreis

Keystone-SDA

Die Komeo AG aus Malters LU ist mit dem Zentralschweizer Neuunternehmerpreis 2025 ausgezeichnet worden. Das Startup spezialisiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Kombucha, einem fermentierten Erfrischungsgetränk.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Jury zeigte sich begeistert von der «eigenen Brautechnologie» und dem «kreativen Kombucha-Produkt», das eine «hochwertige Alternative zu Bier und Softdrinks» darstelle, wie es in einer Mitteilung am Dienstagabend hiess.

Komeo entwickelt und produziert alkoholfreie Getränke, insbesondere Kombucha. Die Auszeichnung ging an die drei Gründer des vor fünf Jahren gegründeten Unternehmens und wurde am Dienstagabend an der Messe Luzern überreicht. Der Preis ist mit 10’000 Franken dotiert.

Der Neuunternehmerpreis wurde zum 31. Mal verliehen. Neben der Komeo AG aus Malters waren auch die Planctons GmbH aus Sarnen OW, die Noara GmbH aus Kriens LU sowie die Nava GmbH aus Merlischachen SZ nominiert.

