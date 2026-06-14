Komitee gegen Kunstmuseums-Projekt zeigt sich optimistisch

Keystone-SDA

Das Referendumskomitee gegen das Sanierungsprojekt des Berner Kunstmuseums hat sich am Sonntagnachmittag zunächst optimistisch gezeigt. Nach sechs von zehn ausgezählten Verwaltungskreisen lag es gemäss der Staatskanzlei mit 59,6 Prozent deutlich vorne.

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(Keystone-SDA) Er erwarte ein knappes Resultat, sagte Komitee-Mitglied Beat Cattaruzza (GLP) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Aber bis jetzt schaut es recht positiv aus.» Entschieden werde das Rennen in der Stadt Bern.

Das zunächst gute Abschneiden seines Komitees habe er «nicht unbedingt erwartet», sagte er weiter. «Aber wir haben es natürlich gehofft.» Er habe gemerkt, dass es dem Komitee gelungen sei, aufzurütteln und eine Diskussion zu entfachen. «Wir haben etwas ausgelöst», so Cattaruzza.

Unabhängig vom Resultat zeige das knappe Rennen, «dass solche Themen künftig anders aufgegleist werden müssen». In der Kunst werde zu viel in Infrastruktur und zu wenig in Menschen und ihre Kunst investiert. Der Kunstbetrieb sei zu exklusiv und elitär. «Er hat die Sichtweise von normalen Bürgern verloren.»