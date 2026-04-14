Kreise: Pakistan arbeitet an neuen Verhandlungen in Islamabad

Keystone-SDA

Pakistan arbeitet an einer neuen Verhandlungsrunde zwischen dem Iran und den USA. Islamabad wolle die Gespräche so bald wie möglich, erfuhr die Nachrichtenagentur DPA aus pakistanischen Diplomatenkreisen.

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(Keystone-SDA) Auch China, Ägypten, Saudi-Arabien und die Türkei seien mit beiden Kriegsparteien im Gespräch. Die Länder hätten einen Vorschlag eingebracht, noch in dieser Woche in Islamabad weiterzuverhandeln, hiess es.

Den Angaben zufolge hat China dem Iran geraten, weitere Gespräche einzugehen. Eine offizielle Bestätigung über weitere Verhandlungen liegt bisher nicht vor.