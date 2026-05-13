Kriens LU hält an Holzschlag im Hobacherwald fest

Keystone-SDA

Die Stadt Kriens führt im Hobacherwald eine Schutzwaldpflege und Sicherheitsholzerei durch. Ziel ist es, die Bevölkerung und Infrastrukturen vor Naturgefahren zu schützen und den Wald klimaresilient weiterzuentwickeln, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hiess.

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(Keystone-SDA) Der Hobacherwald schütze unter anderem die Sonnenbergbahn, umliegende Gebäude und Wege vor Rutschungen und Steinschlag, so die Gemeinde.

Die geplanten Eingriffe konzentrieren sich laut Mitteilung auf Bäume mit potenziellen Sicherheitsrisiken und sollen die Schutzfunktion des Waldes erhalten.

Gleichzeitig sollen die «Baumartenvielfalt» gefördert und die Verantwortung für die Schutzwaldpflege wahrgenommen werden, hiess es weiter. Die Arbeiten erfolgen im Winter 2026/2027 als «schonende Stehendnutzung» per Helikopter, um den Waldboden zu schützen.

Laut der Stadt wurden auch Anliegen aus der Bevölkerung in die Planung einbezogen. So sollen drei alte Buchen entlang eines Fusswegs nach vertiefter Prüfung erhalten bleiben. An einem Informationsanlass im vergangenen Jahr äusserten Anwohnende Kritik an den geplanten Fällungen am westlichen Waldrand.