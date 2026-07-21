Kundgebung in Bellinzona nach dem dritten Femizid des Jahres

Keystone-SDA

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Dutzende Frauen und Männer haben am Dienstagabend in Bellinzona gegen häusliche Gewalt protestiert. Die im Stadtzentrum organisierte Kundgebung hatte zum Ziel, die Bevölkerung für die im Tessin wachsende Zahl von Femiziden, Morden an Frauen, zu sensibilisieren.

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(Keystone-SDA) Seit Jahresbeginn sind im Tessin drei Frauen auf tragische Weise ums Leben gekommen, zuletzt am 9. Juli in Faido, wo eine Frau Opfer ihres Ex-Mannes wurde, der anschliessend bei einer spektakulären Explosion selbst ums Leben kam.

Die insbesondere von der MPS (Bewegung für den Sozialismus) unterstützte Kundgebung in der Tessiner Kantonshauptstadt sollte diese Art von Gewalt anprangern. Frauen seien noch nicht ausreichend geschützt, betonten die Protestierenden. Und die Fakten sprechen für sich: Zu 17 Femiziden ist es in der Schweiz im laufenden Jahr schon gekommen.