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Kupferdach in Schinznach Bad AG gestohlen

Keystone-SDA

Unbekannte haben bei einem abgelegenen Betriebsgebäude des Nationalstrassenunterhalts ausserhalb von Schinznach Bad AG grosse Teile des Kupferdachs gestohlen. Wie sie auf das Dach gelangten, ist unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Täterschaft muss irgendwann seit vergangenem Donnerstag am Werk gewesen sein, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Der Schaden sei beträchtlich.

Angestellte hätten am Montagmorgen bemerkt, dass weite Teile der Dachabdeckung fehlten und die Kantonspolizei verständigt.

Das abgelegene, über einen Waldweg erreichbare Betriebsgebäude des Nationalstrassenunterhalts befinde sich über dem Portal des A3-Habsburgtunnels ausserhalb von Schinznach Bad.

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