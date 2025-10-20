Kurzfilmtage Winterthur verlieren ZKB als Hauptsponsor

Keystone-SDA

Die Kurzfilmtage Winterthur stehen vor einer ungewissen Zukunft. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist nach 25 Jahren als Hauptsponsor ausgestiegen.

(Keystone-SDA) Das Sponsoring-Portfolio werde regelmässig überprüft. Dabei habe sich die ZKB entschieden, nach 25 Jahren aus dieser Sponsoring-Partnerschaft auszusteigen, bestätigte die ZKB auf Anfrage einen entsprechenden Bericht im «Landboten» vom Montag.

Genauere Gründe nannte die Staatsbank nicht. Weiterhin Geld von der ZKB erhalten hingegen etwa das Casinotheater Winterthur, die Schweizer Jugendfilmtage und das Pink Apple Filmfestival.

Die ZKB beschloss ihren Ausstieg bereits im Jahr 2024. Seither suchen die Kurzfilmtage vergeblich nach einem neuen Hauptsponsor. Das diesjährige Kurzfilmfestival findet aber wie geplant vom 4. bis am 9. November statt.