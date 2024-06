Lage in Vitznau LU nach Hangrutsch wieder beruhigt

(Keystone-SDA) Nach einem grossen Erdrutsch am Samstag hat sich die Lage in Vitznau LU wieder beruhigt. Es bestehe zur Zeit keine Gefahr für das Dorf, sagte Gemeinderat Erich Waldis am Sonntag zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Lage werde aber weiterhin überwacht. Ausserdem würden Einsatzkräfte einen Schutzdamm bauen, um den Hangrutsch von Bauernhöfen wegzulenken. Die Gemeinde hat zudem die Wanderwege rund um das betroffene Gebiet für mindestens zwei Wochen gesperrt.

Am Samstagmorgen waren im Gebiet Hinterbergen Erd- und Gesteinsmassen ins Rutschen geraten. Rund 150’000 Kubikmeter rutschten laut Waldis in die Tiefe. Das entspricht der Ladung von mehr als 1600 Lastwagen mit Anhänger.

Im Laufe des Tages hatten sich noch weitere Erdmassen gelöst. Insgesamt dürften laut Waldis rund 300’000 Kubikmeter an Gesteinsmasse in Bewegung gewesen sein.

Evakuierte Bewohner wieder zurück

Bedroht dadurch waren in erster Linie acht Bauernhöfe in der Nähe des Rutschungsgebiets. Diese wurden am Samstag evakuiert. Mittlerweile hätten die Bewohnerinnen und Bewohner aber wieder zurückkehren können, sagte Waldis.

Grund für den Hangrutsch waren die starken Regenfälle in den letzten Tagen. Weitere Regenfälle könnten laut Waldis die Lage wieder verschärfen. Das Rutschungsgebiet werde deshalb engmaschig überwacht.