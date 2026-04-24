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Landwirt wird bei Unfall mit Heulader in Seewen SZ schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Landwirt ist am Donnerstag in Seewen SZ verunfallt. Wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte, kippte sein Heulader im unebenen Gelände auf die Seite. Der Mann verletzte sich erheblich. Die Rega flog den 42-Jährigen in ein ausserkantonales Spital.

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