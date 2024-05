Lange Autostaus vor dem Nord- und dem Südportal am Gotthard

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Süden und im Norden vor dem Gotthard-Strassentunnel haben sich am Montag lange Staus gebildet. In Airolo TI wuchs dieser am Nachmittag auf rund neun Kilometer an. In Göschenen UR bildete sich eine rund sieben Kilometer lange Kolonne.

Im Tessin betrug die Wartezeit Richtung Norden bis zu einer Stunde und 20 Minuten, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte. Auf dem Weg nach Süden mussten sich die Reisenden im Kanton Uri zeitweise eine Stunde gedulden.

Grund für die Staus war unter anderem ein Pannenfahrzeug im Tunnel, worauf dieser während rund zwanzig Minuten gesperrt wurde, wie eine Mitarbeiterin des Verkehrsdienstes Viasuisse der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Einen Einfluss hätten zudem Baustellen vor dem Nord- und dem Südportal.