Lastwagen kollidiert in Reinach AG mit vier Autos

Keystone-SDA

Ein Lastwagenfahrer ist am Mittwochabend in Reinach AG mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit vier Autos kollidiert. Verletzte gibt es laut der Kantonspolizei keine. Der Sachschaden sei aber massiv.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 18 Uhr auf der Hauptstrasse in Reinach, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Der 27-jährige Lastwagenfahrer sei mit seinem 14 Tonnen schweren Fahrzeug Richtung Menziken gefahren und aus noch unbekannten Gründen auf der Gegenfahrbahn in die Autos geprallt, die vor einem Rotlicht standen.

Der Sachschaden betrage über 100’000 Franken. Die Polizei habe dem Lastwagenfahrer den Führerausweis abgenommen.