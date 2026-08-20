Lastwagen und Auto streifen sich bei Herisau in enger Kurve

Keystone-SDA

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Bei einer Streifkollision zwischen einem Lastwagen und einem Personenwagen bei Herisau ist am Donnerstag Sachschaden entstanden. Wegen auslaufender Flüssigkeit wurden zwei Feuerwehrleute aufgeboten.

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(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, fuhr ein 48-Jähriger um 12.30 Uhr mit seinem Lastwagen von Degersheim in Richtung Herisau.

Im Bereich der Liegenschaft Ergeten 2728 kam ihm laut Mitteilung eine 29-jährige Frau mit ihrem Personenwagen entgegen. Sowohl der Lastwagenfahrer wie auch die Autolenkerin fuhren gleichzeitig in die enge Kurve. Dabei kam es zur Streifkollision.

Verletzt wurde niemand, wie die Polizei schreibt. Am Lastwagen entstand aber Sachschaden von mehreren tausend Franken, am Auto Totalschaden. Zwei Angehörige der Feuerwehr Herisau rückten aus, um auslaufende Flüssigkeiten zu binden.