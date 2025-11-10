Lawrence und Pattinson lernten gemeinsam Ausdruckstanz

Keystone-SDA

Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence musste für ihren neuen Film gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Robert Pattinson Unterricht im Ausdruckstanz nehmen. "Es war so peinlich", sagte die 35-Jährige der dpa. "Rob (Pattinson) und ich sind beide sehr einfach und schnell in Verlegenheit zu bringen."

(Keystone-SDA) Rückblickend sieht Lawrence den dreiwöchigen Tanzunterricht positiv: «Als wir am Set ankamen, hat es geholfen, diese peinlichen Dinge voreinander getan zu haben. Denn schlimmer als das konnte es ja nicht werden.»

Der Hollywood-Star ist ab Donnerstag im Kinofilm «Die My Love» von Regisseurin Lynne Ramsay zu sehen. Darin verkörpert Lawrence Grace, eine junge Mutter, die mit ihrem Partner Jackson (Pattinson) nach Montana zieht und nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes unter postpartaler Depression leidet.

Was das Muttersein mit Jennifer Lawrence gemacht hat

Lawrence ist selbst zweifache Mutter. Die Mutterschaft habe ihr eine völlig neue Welt an Gefühlen eröffnet. «Ich wusste vorher nicht, wie tief man lieben und sich fürchten konnte», sagte sie der dpa.

Die Oscarpreisträgerin, die in dem Film auch als Produzentin mitwirkte, betrachtet den Film als Aufruf zum Kampf an Frauen. Sie hoffe, dass Zuschauerinnen spürten: «Du bist nicht allein, wenn du Depressionen, Angstzustände oder postpartale Beschwerden hast.»

Lawrence erlangte in den 2010er-Jahren weltweite Berühmtheit, nachdem sie die Rolle der Katniss Everdeen in der «Tribute von Panem»-Filmreihe verkörperte. Im Jahr 2013 gewann sie mit damals 22 Jahren ihren ersten Oscar als beste Hauptdarstellerin in «Silver Linings».