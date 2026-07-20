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Lebenslange Freiheitsstrafe für Aargauer Ex-Grossrat gefordert

Keystone-SDA

Die Aargauer Staatsanwaltschaft hat eine lebenslange Freiheitsstrafe für den ehemaligen SVP-Grossrat Patrick Frei gefordert. Er soll mehrere Frauen und eine Minderjährige unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht haben. Der 57-Jährige sitzt in Haft.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Liste der Anklagepunkte ist lang, wie aus der Medienmitteilung vom Montag hervorgeht: mehrfacher versuchter Mord, mehrfache qualifizierte Vergewaltigung, mehrfache qualifizierte sexuelle Nötigung, Schändung, mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern.

Die Staatsanwaltschaft Aargau bestätigt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass es sich beim Beschuldigten um den ehemaligen SVP-Grossrat handelt.

Auslöser der Ermittlungen war gemäss Medienmitteilung ein Vorfall im September 2023: Die Mutter der Minderjährigen habe den Beschuldigten während einer mutmasslichen Tat überrascht und die Polizei alarmiert. Daraufhin teilte die SVP mit, dass Frei aus dem Grossen Rat zurücktrete, weil gegen in eine Strafuntersuchung laufe. Er gehörte dem Grossen Rat seit August 2021 an.

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