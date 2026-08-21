Leerstehendes Ferienhaus brennt in Steinegg AI nieder

Keystone-SDA

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Ein leerstehendes Ferienhaus in Steinegg AI ist in der Nacht auf Freitag vollständig niedergebrannt. Verletzt wurde niemand. Mögliche Brandursache ist ein Blitzschlag.

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(Keystone-SDA) Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Egglistrasse stand das Gebäude bereits in Flammen, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Freitag mitteilte.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf unmittelbar angrenzende, landwirtschaftlich genutzte Gebäude, wie es weiter heisst. Das Ferienhaus wurde komplett zerstört, Personen und Tiere kamen aber nicht zu Schaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Blitzschlag als Ursache infrage kommen. Die genaue Brandursache sei Gegenstand der Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Appenzell Innerrhoden. Spezialisten der Kantonspolizei St. Gallen unterstützten diese, schreibt die Polizei.