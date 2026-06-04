Leicht mehr Arbeitslose im Kanton Solothurn im Mai

Keystone-SDA

Im Kanton Solothurn sind im Mai 4598 Personen als arbeitslos gemeldet gewesen. Das ist ein leichter Anstieg von 100 Personen gegenüber dem Vormonat, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Arbeitslosenquote verharrte jedoch bei 3,1 Prozent, wie es heisst. Gemäss Zahlen des Bundes lag die Quote in der Schweiz im gleichen Monat bei 3 Prozent. Im Solothurn seien es im Vorjahresmonat 4383 Arbeitslose gewesen.

Laut der Staatskanzlei waren im Solothurn im Mai 7567 Personen auf Stellensuche, im Vormonat deren 7701 und im Vorjahresmonat deren 7193.