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Leicht mehr Arbeitslose im Kanton Solothurn im Mai

Keystone-SDA

Im Kanton Solothurn sind im Mai 4598 Personen als arbeitslos gemeldet gewesen. Das ist ein leichter Anstieg von 100 Personen gegenüber dem Vormonat, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Arbeitslosenquote verharrte jedoch bei 3,1 Prozent, wie es heisst. Gemäss Zahlen des Bundes lag die Quote in der Schweiz im gleichen Monat bei 3 Prozent. Im Solothurn seien es im Vorjahresmonat 4383 Arbeitslose gewesen.

Laut der Staatskanzlei waren im Solothurn im Mai 7567 Personen auf Stellensuche, im Vormonat deren 7701 und im Vorjahresmonat deren 7193.

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