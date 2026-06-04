Leicht mehr Arbeitslose im Kanton Solothurn im Mai
Im Kanton Solothurn sind im Mai 4598 Personen als arbeitslos gemeldet gewesen. Das ist ein leichter Anstieg von 100 Personen gegenüber dem Vormonat, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Die Arbeitslosenquote verharrte jedoch bei 3,1 Prozent, wie es heisst. Gemäss Zahlen des Bundes lag die Quote in der Schweiz im gleichen Monat bei 3 Prozent. Im Solothurn seien es im Vorjahresmonat 4383 Arbeitslose gewesen.
Laut der Staatskanzlei waren im Solothurn im Mai 7567 Personen auf Stellensuche, im Vormonat deren 7701 und im Vorjahresmonat deren 7193.