Lenker fordert ausgerechnet Polizeipatrouille zu Strassenrennen auf

Keystone-SDA

Ein 22-Jähriger hat sich in Graz Ö am Sonntagabend die falschen Partner für ein illegales Strassenrennen ausgesucht. Im Bezirk Gries liess er neben einer Zivilstreife der Polizei den Motor aufheulen und beschleunigte stark.

(Keystone-SDA) Die Polizei fuhr ihm nach und stoppte ihn beim Hauptbahnhof. Der Mann hatte keinen Führerschein, aber dafür Cannabiskraut dabei. Zudem stellte sich heraus, dass er Verwaltungsstrafen in vierstelliger Euro-Höhe offen hatte. Er wurde mehrfach angezeigt.

Die Zivilstreife war gegen 19.40 Uhr am Gürtel in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als neben ihr der Lenker eines hochmotorisierten Pkw durch mehrmalige Gasstösse, starkes Beschleunigen und Aufheulen des Motors augenscheinlich ein Strassenrennen provozieren wollte. In der Folge beschleunigte er massiv bis zu 106 km/h.

Bei der Kontrolle nach der Anhaltung stellte sich heraus, dass es sich um einen 22-jährigen Staatsangehörigen der Russischen Föderation handelte. Bei ihm im Wagen waren zwei weitere Männer, einer ebenfalls aus der Russischen Föderation und ein Somali.

Während der Kontrolle nahmen die Polizisten einen starken Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug wahr. Der Lenker übergab ihnen daraufhin freiwillig eine geringe Menge Cannabiskraut. Eine klinische Untersuchung verweigerte er.