The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Letztes Lucerne Festival der Ära Michael Haefliger eröffnet

Keystone-SDA

Im Beisein von Bundesrat Albert Rösti ist am Freitagabend im KKL Luzern das Lucerne Festival eröffnet worden. Es ist die letzte Ausgabe, für die Intendant Michael Haefliger verantwortlich ist.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Haefliger führte den grössten Anlass für klassische Musik der Schweiz 26 Jahre lang. Er baute das Festival aus und öffnete es. Am Festakt sagte er, er wolle in seinem letzten Jahr nochmals richtig auf die Pauke hauen mit einem vielfältigen Programm.

Das Festival steht unter dem Motto «Open End». Bundesrat Rösti sah eine Parallele zur Politik. Diese sei eine Arbeit am Unvollendeten, am Nichtvollendbaren. Politik höre nie auf. «Jeder Entscheid stellt uns vor neue Entscheidungen», sagte er.

Am Eröffnungsabend spielt das Lucerne Festival Orchestra unter der Leitung seines Chefdirigenten Riccardo Chailly. Das Konzert wird live in den Inselipark übertragen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft