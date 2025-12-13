Lia Wälti spricht über gesundheitliche Einschränkung

Keystone-SDA

Nati-Captain Lia Wälti ist kurz nach der Europameisterschaft in der Schweiz wegen einem Abszess operiert worden. Nun spricht die Fussballerin in einem Interview mit CH Media über ihre gesundheitlichen Unsicherheiten.

(Keystone-SDA) «Ich versuche, mich auf das Positive zu konzentrieren – mir könnte es deutlich schlechter gehen», sagt die Bernerin in einem am Samstag veröffentlichten Gespräch mit der «Schweiz am Wochenende».

Lange sei nicht klar gewesen, ob die Operation bis nach der Heim-EM im Sommer warten könne. «In diesem Sinne ist alles gut aufgegangen», sagt Wälti. Bis zur Operation im November habe sie versucht, nicht darüber nachzudenken.

Geringe Heilungschancen

Doch trotz des Eingriffs schränkt der Infekt sie täglich ein. «Ich habe offene Wunden und eine Drainage, aus der ständig Flüssigkeit austritt.» Regelmässig muss die 32-Jährige Einlagen wechseln. «Das ist eine grosse Einschränkung und beeinflusst mein tägliches Leben stark.» Sie geht davon aus, dass die Krankheit sie noch über Jahre begleiten und ihren Alltag einschränken wird.

Wie lange, weiss Wälti nicht. Die Heilungschancen bei einer Operation seien gering, sagt sie und fügt hinzu, dass immer wieder Eingriffe nötig sein werden. «Es kann sein, dass eine Operation irgendwann funktioniert – oder dass ich das ganze Leben lang mit dem Abszess leben muss.»

Als Profisportlerin könne sie sich nicht alle zwei Monate operieren lassen. «Deshalb versuche ich, meine Karriere bewusst zu geniessen und das Thema danach anzugehen, wenn es möglich ist», sagt die Captain des Schweizer Nationalteams.