Libero erhöht Preise vor allem bei Einzeltickets

Beim Libero-Tarifverbund steigen die Preise im Durchschnitt um 3,5 Prozent. Teurer werden in erster Linie die Einzeltickets und die Mehrfahrtenkarten, während die meisten Abo-Preise unverändert bleiben.

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(Keystone-SDA) Grund für die Anpassung seien gestiegene Kosten für Material, Personal und Energie, teilte der Tarifverbund am Dienstag mit. Die neuen Preise gelten ab dem Fahrplanwechsel vom 13. Dezember 2026.

Einzeltickets verteuern sich im Schnitt um 2,8 Prozent. Bei Tages- und Mehrtageskarten ergibt sich eine durchschnittliche Erhöhung von rund drei Prozent. Gleichzeitig bleiben zahlreiche Kurzstrecken- und Halbtax-Angebote unverändert.

Deutlich stärker fällt der Preisanstieg bei Mehrfahrtenkarten aus, weil ein Rabatt von zehn Prozent wegfällt. Dadurch erhöhen sich die Preise laut Mitteilung um durchschnittlich rund 13,5 Prozent.

Bei den Abonnementen bleiben die Preise für Jugendliche und Senioren im Libero-Stammgebiet stabil. Für Erwachsene werden nur einzelne Zonen leicht teurer, was zu Aufschlägen von rund 1,5 Prozent bei Monats- und 1,3 Prozent bei Jahresabos führt.

Im Libero-Tarifverbund sind 28 Transportunternehmen in den Kantonen Bern und Solothurn zusammengeschlossen, darunter Betreiber von Bahn, Bus, Tram und Postauto.