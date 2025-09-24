The Swiss voice in the world since 1935
Liechtenstein budgetiert Gewinn von 40 Millionen Franken

Keystone-SDA

Das Fürstentum Liechtenstein erwartet im kommenden Jahr in der Erfolgsrechnung einen Gewinn von 40 Millionen Franken. Der Ertrag wird von der Landesregierung mit 993 Millionen Franken veranschlagt, 20 Millionen über dem Vorjahreswert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf der Aufwandseite rechnet Liechtenstein mit einer Zunahme der betrieblichen Aufwendungen um 22 Millionen Franken auf 1,07 Milliarden Franken, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte. Das resultierende Defizit aus betrieblicher Tätigkeit von 81 Millionen wird vom prognostizierten Finanzgewinn von 121 Millionen Franken mehr als kompensiert.

Für das laufende Jahr erwartet die Regierung ein negatives Jahresergebnis von einer Million Franken. Im Budget war noch ein Verlust von 17 Millionen Franken veranschlagt worden.

