Liechti bekommt die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion

Keystone-SDA

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Bei der Direktionszuteilung in der Baselbieter Regierung gibt es keine Verschiebungen. Der am Sonntag gewählte Matthias Liechti (SVP) übernimmt die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD). Er tritt damit in die Fussstapfen des abtretenden Isaac Reber (Grüne), wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Somit bleibt bei der übrigen Zuteilung alles beim Alten. Die Regierungsmitglieder Anton Lauber (Mitte), Thomi Jourdan (EVP), Kathrin Schweizer (SP) und Markus Eigenmann (FDP) bleiben bei ihren angestammten Direktionen. Liechti wird Stellvertreter von Eigenmann in der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, Schweizer wird Stellvertreterin im BUD. Diese Zusammensetzung gilt für die verbleibende Amtsdauer vom Oktober 2026 bis am 30. Juni 2027.