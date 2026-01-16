The Swiss voice in the world since 1935
Lieferwagen mit halber Tonne Olivenöl an Grenze angehalten

Keystone-SDA

In Pazzallo im Kanton Tessin ist ein Lieferwagen mit fast 550 Litern Olivenöl und etwa 50 Paketen nicht deklarierter Lebensmittel bei der Einreise in die Schweiz angehalten worden. Die Insassen des Fahrzeugs hatten die Ware bei der Einreise nicht verzollt.

(Keystone-SDA) Der Lieferwagen mit Schweizer Kennzeichen war in Richtung Gotthard unterwegs, als er vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) angehalten wurde. Die Festnahme erfolgte vergangene Woche, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Das BAZG verhängte eine Geldstrafe von mehreren Tausend Franken wegen unterlassener Anmeldung der Waren und deren ordnungsgemässer Verzollung. Das Fahrzeug der beiden italienischen Staatsangehörigen im Alter von 47 und 22 Jahren hatte mehrere Pakete mit Lebensmitteln für Dritte geladen. Darunter 9 Kilogramm Fleisch und 22,5 Liter Wein.

