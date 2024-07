Linda Fäh drückt ihr Familienglück musikalisch aus

(Keystone-SDA) Sohn Lio hat die Schlagersängerin Linda Fäh gelassener gemacht. “Ich bin am schönsten Punkt in meinem Leben”, sagte sie zu “Blick”. Die 36-jährige verband ihr Familienleben mit der Musik und schrieb Lio einen Song.

Sie geniesse das Mutterglück in vollen Zügen, sagte die Sängerin in einem am Montag online veröffentlichten “Blick”-Artikel. Gleichzeitig könne sie sich auf die Musik konzentrieren. “Ich mache also nur das, was mir Spass macht”, sagte die Sängerin.

Den Perfektionismus habe sie mit der Geburt ihres gut eineinhalbjährigen Sohnes abgelegt. Vorher sei ihr Leben präzise durchgetaktet gewesen. “Funktionieren tut es am Ende ja doch.”

Aus dieser Gelassenheit und Liebe zu ihrem Sohn ist das Lied “Neue Liebe” entstanden. Es sei das erste Lied, das Fäh für ihren Sohn geschrieben habe. “Ich habe noch mal eine ganz andere, einzigartige Liebe in mir entdeckt”, sagte sie dazu. Für den Song arbeitete sie mit dem Musiker Jesse Ritch zusammen. Auch er hat diese “neue Liebe” kürzlich zum ersten Mal erlebt: Im Januar kam seine Tochter Meliyah Awa zur Welt, wie “Blick” schrieb.