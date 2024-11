Lindt & Sprüngli bringt Hype-Schokolade in die Schweiz

Keystone-SDA

Der Verkauf der limitierten Dubai-Schokolade von Lindt löste in Deutschland einen regelrechten Run auf die Läden aus. Nun lanciert der Schokoladenhersteller sein Hype-Produkt in limitierter Auflage auch in der Schweiz.

(Keystone-SDA) Ab kommenden Samstag ist eine auf 500 Stück limitierte Auflage der handgefertigten Schokoladenkreation im Shop des Lindt-Museums in Kilchberg bei Zürich erhältlich. Der Verkaufspreis pro Tafel beträgt laut eine Lindt-Communiqué vom Donnerstag 14,95 Franken.

Der Schokoladenproduzent hat mit seiner Dubai-Schokolade einen regelrechten Hype ausgelöst. In Deutschland etwa standen Menschen stundenlang für eine der begehrten Tafeln an. Anschliessend wurden sie bei Ebay für bis zu 350 Euro wieder angeboten. Der Verkaufspreis von Lindt in Deutschland lag bei 14,99 Euro.

Die Lindt Dubai Schokolade basiert auf einer Kreation, die erstmals 2021 von Schokoladenkünstlerin Sarah Hamouda entwickelt wurde. Durch Influencer wurde das Produkt viral bekannt.