LKW-Fahrer missachtet Verbot und bleibt auf Balmberg SO stecken

Keystone-SDA

Teilen

Ein italienischer Lastwagenfahrer hat am Montag ein Verbot für Lastwagen missachtet und ist nach der Passhöhe auf der steilen und kurvenreichen Balmbergstrasse hinunter nach Welschenrohr stecken geblieben. Der Verkehr sei für drei Stunden blockiert gewesen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Unterhalb vom «Krüttliberg» blieb der Lastwagen gegen 16 Uhr in einer engen Linkskurve stecken, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte. Deswegen habe ein spezialisiertes Abschleppunternehmen aufgeboten werden müssen.

Ein Durchkommen für andere Verkehrsteilnehmende sei nicht mehr möglich gewesen. Der Chauffeur habe eine Ordnungsbusse bezahlen und werde für die Bergungskosten aufkommen müssen.

Auf dieser Passstrasse, die die Solothurner Dörfer Günsberg und Welschenrohr miteinander verbindet, bleiben trotz Verbot immer wieder Lastwagen stecken. Diesen Frühling konnte auch ein Wohnmobil auf der kurvigen Strasse nicht mehr weiterfahren.