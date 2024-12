Loredana und Karim Adeyemi haben geheiratet

Keystone-SDA

Die Luzerner Rapperin Loredana hat den Dortmunder Fussballer Karim Adeyemi geheiratet. Laut dem „SonntagsBlick“ belegen amtliche Dokumente, dass sie nun seinen Nachnamen trägt.

(Keystone-SDA) Gerüchte über die Ehe gab es bereits seit Oktober, als das Paar Hinweise in sozialen Medien und Interviews gab. Nach dem Champions League-Spiel von Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow stellte Loredana ein Bild von sich mit Adeyemis Mutter Alexandra online und schrieb dazu: «Schwiegermutter happy, Schwiegertochter happy.» In der ersten Halbzeit schoss Adeyemi nämlich drei Tore – am Ende stand es 7:1 für Dortmund.

Adeyemi scherzte damals, seine «Frau» habe Broccoli gemacht und damit zu seinem sportlichen Erfolg beigetragen. Kennengelernt hatten sich die beiden 2022 über Instagram, und ihre Beziehung wurde im Juli 2023 öffentlich. Für Loredana ist es die zweite Ehe, nachdem sie zuvor mit Musiker Mozzik verheiratet war. Das Paar äusserte sich bisher nicht zu den aktuellen Berichten.