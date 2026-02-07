Luca Hänni fand Szene nach Sex im Film schwieriger als Liebesspiel

Keystone-SDA

Sänger Luca Hänni hat in der "Schweiz am Wochenende" seine schwierigste Szene im Film "Ewigi Liebi" geschildert. Diese sei ihm zufolge nicht eine Sexszene gewesen, sondern das, was danach folgte.

(Keystone-SDA) Die eigentliche Sexszene sei für ihn eher „amüsant“ gewesen. „Man sieht ja nicht so viel, nur schnell mein nacktes Füdle durch die Scheibe“, erzählte Hänni im Interview. „Ich hatte ja wirklich nichts an. Man musste das Zeug abkleben, das Auto musste wackeln. Da musste ich mich auf eine lustige Art konzentrieren, dass ich es trotzdem noch ernst nahm.“

Danach aus dem Auto auszusteigen und diese Ernsthaftigkeit zu vermitteln, weil sein Charakter Daneli von Heidi gerade beim Fremdgehen erwischt worden sei, habe er nicht so leicht gefunden. „Verliebt spielen ist einfacher“, habe der 31-Jährige angefügt.

Der auf dem gleichnamigen Musical basierende Film «Ewigi Liebi» von Regisseur Pierre Monnard läuft ab 12. Februar in den Deutschschweizer Kinos.