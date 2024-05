Luca und Christina Hänni verraten das Geschlecht ihres Babys

(Keystone-SDA) Der Schweizer Sänger Luca Hänni und seine Frau Christina Hänni haben das Geschlecht ihres Babys verkündet. Sie bekommen ein Mädchen, wie das Paar verriet.

Das Ehepaar wolle seiner Tochter ermöglichen, das zu werden, was sie werden möchte, schrieb “20 Minuten” am Donnerstag online und zitierte aus dem Podcast der Hännis: “Wenn sie Astronautin werden will, soll sie Astronautin werden. Wenn sie Schlammcatchen möchte, soll sie Schlammcatchen. Wenn sie Prinzessin werden möchte, dann kann sie eine Prinzessin sein.”

Auf den Beruf der Astronautin wird das Mädchen allenfalls schon bald kommen. Ihr Kinderzimmer sei dem Thema entsprechend gestaltet. Im blau-rosa Zimmer gebe es Astronauten, die auf Walen reiten. An den Wänden hängen passende Bilder und von der Decke hängt ein kosmisches Mobile. Das Mädchen soll noch in diesem Frühjahr zur Welt kommen.