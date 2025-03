Luchs im Neuenburger Jura Opfer von Wilderei

Ein Luchs ist am Rande einer Strasse in der Region von La Chaux-de-Fonds im Neuenburger Jura tot aufgefunden worden. Die Autopsie des Tieres ergab, dass es Opfer eines Schusses geworden war.

(Keystone-SDA) Die Behörden haben eine Strafuntersuchung eingeleitet, um die Umstände des Schusses auf dieses Tier zu ermitteln, wie der Kanton Neuenburg am Mittwoch mitteilte. Der Luchs ist in der Schweiz eine geschützte Tierart.

Die Neuenburger Polizei bat um Hinweise von möglichen Zeugen. Der Kadaver der Raubkatze sei in der Nacht vom 3. auf den 4. März tot am Strassenrand im Gebiet Mont-Sagne entdeckt worden, hiess es. Die Polizei forderte ausserdem den Schützen auf, sich von sich aus bei der Neuenburger Polizei in La Chaux-de-Fonds zu melden, damit die Umstände des Schusses geklärt werden können.

Der Luchs wurde in der Schweiz ab den frühen 1970er-Jahren wieder angesiedelt, nachdem er vor über 100 Jahren ausgerottet worden war. Über den aktuellen Bestand gibt es keine genauen Zahlen. Nach einer Schätzung lebten laut der Stiftung Kora für Raubtierökologie und Wildtiermanagement im Jahr 2021 in der Schweiz rund 290 unabhängige Luchse.