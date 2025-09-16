Lufthansa holt Johannes Teyssen als neuen Aufsichtsratsvorsitzenden

The Swiss voice in the world since 1935
Keystone-SDA

Die Lufthansa hat einen neuen Vorsitzenden für ihren Aufsichtsrat gefunden: Der derzeitige Alpiq-Verwaltungsratspräsident und frühere Eon-Chef Johannes Teyssen soll künftig das Kontrollgremium leiten, wie die Airline am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Manager solle bei der Lufthansa-Hauptversammlung am 12. Mai 2026 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen werden und dann an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt werden. Teyssen tritt an der Spitze von Europas grösstem Luftfahrtkonzerns, zu dem auch die Swiss gehört, die Nachfolge von Karl-Ludwig Kley an.

Der künftige Lufthansa-Chef Teyssen ist seit 2022 Verwaltungsratspräsident der Schweizer Energiegruppe Alpiq. Er sitzt ausserdem im Verwaltungsrat des britischen Energiekonzerns BP. Vor seinem Amtsantritt bei Alpiq hatte Teyssen während mehr als zehn Jahren den deutschen Energiekonzern Eon geleitet.

Kley wird laut Mitteilung 2026 mit dem regulären Ablauf seines Mandats nach 13 Jahren – davon acht Jahre als Vorsitzender – aus dem Aufsichtsrat der Lufthansa ausscheiden. Kley war bis 2023 Aufsichtsratschef bei Eon und kennt Teyssen daher aus früheren Zeiten bei dem Energiekonzern.

Die Suche nach einem neuen Vorsitzenden für den Aufsichtsrat der Lufthansa hatte sich hingezogen. Der frühere Airbus-Chef Tom Enders, der lange als designierter Nachfolger von Kley galt, hatte sein Mandat mit der Lufthansa-Hauptversammlung in diesem Mai auf eigenen Wunsch vorzeitig niedergelegt.

