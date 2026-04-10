Lufthansa-Streik sorgt auch in der Schweiz für Flugausfälle

Keystone-SDA

Der Streik von Lufthansa-Flugbegleiterinnen und -Flugbegleitern hat am Freitag auch Auswirkungen auf den Luftverkehr in der Schweiz gehabt. In Basel kam es zu acht, in Genf zu vier und in Zürich zu sechs Flugausfällen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Ende der Osterreisewelle trat das Kabinenpersonal der Lufthansa in einen Streik, der zu hunderten Flugausfällen führte. Die Kabinengewerkschaft Ufo rief die rund 20’000 Flugbleigleiterinnen und Flugbegleiter auf, ab Mitternacht die Arbeit niederzulegen. Der Streik wirkt sich auch auf den Betrieb an den drei grossen Schweizer Flughäfen aus.

In Basel wurden am Freitag vier Ankünfte und vier Abflüge der Lufthansa annulliert, wie der Euroairport auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte. Die Entwicklung werde aufmerksam verfolgt.

Ebenso in Zürich. Je sechs Flüge der Lufthansa zwischen Zürich und Frankfurt wurden annulliert, wie eine Sprecherin des Flughafens Zürich am Freitag zu Keystone-SDA sagte. Und in Genf wurden zwei Hin- und zwei Rückflüge nach Frankfurt und München gestrichen, wie es auf Anfrage hiess.