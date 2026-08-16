The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Lukas Reimann (SVP) schafft die Wahl in den Stadtrat von Wil SG

Keystone-SDA

Andreas Breitenmoser (Mitte) hat das Rennen um die Ersatzwahl für das Stadtpräsidium von Wil SG am Sonntag für sich entschieden. Er liess seinen Herausforderer Jigme Shitsetsang (FDP) hinter sich. Nationalrat Lukas Reimann (SVP) schaffte den Sprung in den Stadtrat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Stadt Wil am Sonntag mitteilte, schaffte Breitenmoser die Wahl mit 3793 Stimmen, während Shitsetsang auf 1954 Stimmen kam. Die Stimmbeteiligung lag bei 48,49 Prozent.

Bei der Wahl um einen frei werdenden Sitz im Stadtrat konnte Reimann 3670 Stimmen auf sich ziehen. Er setzte sich gegen Michael Sarbach von den Grünen durch, der 3201 Stimmen erhielt. Der fünfköpfige Wiler Stadtrat setzt sich somit aus zwei Mitgliedern der FDP sowie je einem von Mitte, SP und SVP zusammen.

Im ersten Wahlgang hatte kein Kandidat für das Stadtpräsidium das absolute Mehr erreicht. Bereits damals erhielt Breitenmoser die meisten Stimmen. Zum zweiten Wahlgang traten noch er und Shitsetsang für die Nachfolge des abtretenden Stadtpräsidenten Hans Mäder (Mitte) an.

Da sowohl Breitenmoser als auch Shitsetsang bereits Stadträte sind, war schon im Vorfeld klar, dass unabhängig vom Ausgang der Präsidiumswahl ein Stadtratssitz frei wird. Für diesen bewarben sich im zweiten Wahlgang Lukas Reimann und Michael Sarbach.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft