Luxemburgs neuer Grossherzog Guillaume reist nach Berlin

Keystone-SDA

Gut drei Wochen nach seiner Amtsübernahme reist Luxemburgs neuer Grossherzog Guillaume nach Deutschland. Am 27. Oktober werde er mit Grossherzogin Stéphanie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ehefrau Elke Büdenbender im Schloss Bellevue treffen, teilte der grossherzogliche Hof in Luxemburg mit.

(Keystone-SDA) Der Besuch in Berlin ist die zweite Auslandsreise des Staatsoberhauptes. Seine erste Reise geht an diesem Freitag (24. Oktober) nach Brüssel. Dort wird das grossherzogliche Paar mit König Philippe und Königin Mathilde von Belgien zusammentreffen, wie der Hof ankündigte.

Guillaume (43) und Stéphanie werden vom luxemburgischen Aussenminister Xavier Bettel bei den Reisen begleitet. Es handele sich um Höflichkeitsbesuche bei den Nachbarn, um die historischen, politischen und kulturellen Verbindungen zu stärken, hiess es.

Der neue Grossherzog von Luxemburg hatte am 3. Oktober den Thron bestiegen, nachdem sein Vater Henri nach 25 Jahren im Amt abgedankt hatte. Luxemburg ist das einzige noch bestehende Grossherzogtum der Welt und zählt rund 670.000 Einwohner. Der luxemburgische Zweig der Dynastie Nassau-Weilburg existiert seit 1890. Guillaume ist der siebte Souverän im Haus Luxemburg-Nassau.