Luxuriöses, Fotos, Gedichte – Taylor Swift wirbt für Album

Keystone-SDA

Superstar Taylor Swift (35) legt sich knapp zwei Wochen vor Erscheinen ihres neuen Albums werbewirksam ins Zeug. Das Social-Media-Team des Popstars postete auf dem Account "Taylornation" ein Video, in dem die Sängerin ihren Fans weitere Einzelheiten über "The Life of a Showgirl" verrät. Nach einem "aussergewöhnlichen" Fotoshooting lege sie nun den Platten und CDs mehr Fotos als geplant bei, erzählte Swift. Zudem enthielten Album-Exemplare ein Gedicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Sängerin versprach ihren Fans auch einen ganz besonderen Hochglanz-Look. Dieses Album soll sich «sehr luxuriös» anfühlen, sagte Swift, passend zu dem Glanz und Glamour eines Showgirls auf der Bühne. Sie habe sehr viel Zeit und Arbeit in die Aufmachung der Verkaufsprodukte gesteckt, und sie sei «sehr stolz» darauf, führte Swift weiter aus. In dem Video trägt Swift ein oranges Oberteil – Orange ist auch die Themenfarbe des Albums.

Das zwölfte Studioalbum Swifts mit dem Titel «The Life of a Showgirl» soll am 3. Oktober erscheinen. Das Album umfasst zwölf Songs, darunter Titel wie «Elizabeth Taylor», «Eldest Daughter» und «Honey». Bei dem Song «The Life of a Showgirl» wirkt zudem Sabrina Carpenter mit.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
