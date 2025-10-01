The Swiss voice in the world since 1935
Luzerner Kirche erstattet Anzeige nach Diebstahl einer Queerbibel

Aus der Peterskapelle der Katholischen Kirche Stadt Luzern ist am 18. September eine Queerbibel gestohlen worden. Die Kirche erstattete Anzeige.

(Keystone-SDA) Bei der Queerbibel handle es sich um eine alte Zürcher Bibel, teilte die Kirchgemeinde am Mittwoch mit. In ihr befänden sich Texte auf Transparentpapier, die biblische Inhalte mit einer queeren Perspektive nacherzählten. Sie füge damit den verschiedenen Lesearten der Bibel eine queere Leseart hinzu. Das Original werde dabei nicht ersetzt.

Die Bibel wurde von queeren Personen erarbeitet, welche einen neuen Zugang zur Bibel suchen. Sie liege in der Peterskapelle auf und sei bereits im letzten Jahr gestohlen worden, sagte Meinrad Furrer, Leiter Team Peterskapelle, auf Anfrage. Sie sei dort nun online via einen QR-Code abrufbar.

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

