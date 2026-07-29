Luzerner Polizei erwischt Autodieb in Kriens in flagranti

Keystone-SDA

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Einer Patrouille der Luzerner Polizei sind am frühen Dienstagmorgen in Kriens verdächtige Geräusche bei einer Autogarage aufgefallen. Dort fand sie Einbruchspuren und einen zu Fuss flüchtenden Mann, der nach einer Verfolgung festgenommen wurde.

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(Keystone-SDA) Im Rahmen der Ermittlungen zeigte sich: Der 26-jährige Franzose dürfte zuvor bereits in eine andere Garage eingebrochen sein und habe dort mutmasslich ein Fahrzeug geklaut, teilte die Luzerner Polizei am Mittwoch mit. Zudem stellte die Polizei Einbruchswerkzeug und Deliktsgut sicher.

Die Staatsanwaltschaft Emmen führt eine Untersuchung. Für den Tatverdächtigen wird Untersuchungshaft beantragt.