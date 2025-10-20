Luzerner Polizei schnappt drei Einbrecher in Littau LU

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat am frühen Freitagmorgen in Littau drei mutmassliche Einbrecher festgenommen. Die Männer sollen zuvor in Emmen LU in ein Gewerbegebäude eingebrochen sein.

(Keystone-SDA) Nach dem Einbruch flüchteten die Verdächtigen mit einem Auto, das mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, hiess es im Communiqué am Montag. Die Polizei konnte das Fahrzeug schliesslich in Littau anhalten und die drei Männer festnehmen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich gemäss Angaben der Polizei um zwei Algerier und einen Franzosen im Alter zwischen 21 und 37 Jahren. Im Fluchtauto wurde mutmassliches Deliktsgut gefunden.

Die Staatsanwaltschaft Emmen führt die Ermittlungen.