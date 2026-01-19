Luzerner Polizei stoppt Raser mit drei Kindern im Auto

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat am Samstag einen Mann gestoppt, der mit 140 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war. Der 38-jährige Mann wurde festgenommen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schweizer war am Samstag um 13:15 Uhr auf der Renggstrasse im Gebiet Vogelsang in Littau in Fahrtrichtung Renggloch mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

Im Fahrzeug befanden sich laut Communiqué zudem drei Kinder und eine erwachsene Begleitperson. Der Lenker wurde festgenommen und das Auto beschlagnahmt. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Motorfahrzeug mehr führen.