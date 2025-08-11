The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Luzerner Stadtrat will 1000 Sprachfördergutscheine im Jahr vergeben

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern soll jährlich 1000 Gutscheine für Deutschkurse an fremdsprachige Zugezogene vergeben. Dies im Rahmen eines Pilotprojekts, das 2026 und 2027 durchgeführt werden soll, wie der Stadtrat gemäss Antrag an den Grossen Stadtrat vorsieht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Ein Sprachfördergutschein soll 350 Franken wert sein. Ein Deutschkurs koste im Schnitt 500 Franken, wie es im Antrag des Stadtrats hiess. Den Restbetrag sollen einkommensstarke Haushalte selbst begleichen. Personen mit geringem Einkommen können mit der Kulturlegi der Caritas Luzern einen Rabatt in Höhe der Differenz geltend machen.

Eingelöst werden können die Gutscheine bei vom Kanton subventionierten Kursanbietern.

Profitieren sollen Erwachsene, deren Deutschniveau unter C1 liegt. Kinder und Jugendliche sollen die Sprache in den schulischen Angeboten erlernen. Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge sowie vorläufig Aufgenommene sind vom städtischen Angebot ausgenommen. Ihre Integrationsförderung liege in der Zuständigkeit des Kantons.

Berechtigte Personen können das Angebot mehrmals nutzen. Insgesamt vergibt die Stadt maximal drei Gutscheine pro Person für Kurse bis höchstens Niveau B2.

Beitrag zur Integration

Die Gutscheine werden am bereits Anfang Jahr neu geschaffenen «Welcome Desk» vergeben, das ebenfalls als Pilotprojekt bis Ende 2027 geführt wird.

Zur Evaluation soll vierteljährlich die Anzahl der eingelösten Gutscheine sowie der abgeschlossenen Kurse mit erreichten Sprachniveaus ermittelt werden.

Die gesamten Kosten des Projekts über die zwei Jahre Laufzeit betragen 780’000 Franken.

Die Sprachfördergutscheine sollen die soziale und berufliche Integration erleichtern. Der Stadtrat erhofft sich, dadurch mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die Sozialhilfequote zu senken und einen Beitrag zum Fachkräftemangel zu leisten.

Mit dem Antrag setzt der Stadtrat eine vom Stadtparlament im Juni 2024 überwiesene Motion der Fraktion der Grünen und Jungen Grünen um.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft